Klopjacht op inbrekers Albert Heijn 's Gravendeel

Maandagnacht 1 mei gaat om tien over drie het inbraakalarm af bij Albert Heijn aan de Langestraat in ’s Gravendeel. Een minuut later is de politie al ter plaatse.