Neptunus verliest tweede wedstrijd Europacup

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben de goede start op de Europacup geen vervolg kunnen geven. Tegen het Duitse Mainz Athletics werd er met 7-6 verloren.

Neptunus begon slecht aan de wedstrijd. Na de tweede inning keken de Rotterdammers al tegen een achterstand van 7-1 aan. Door een punt te scoren in de vijfde en zesde inning kwam Neptunus weer in de wedstrijd. Na drie punten in de achtste inning was de spanning weer volledig terug in de wedstrijd. Maar in de negende inning kon Neptunus geen punt meer scoren.

Morgen spelen de Rotterdammers tegen het Franse Rouen Huskies. Als Neptunus wint, gaan ze door naar de halve finale van de Europacup in het Duitse Regensburg.