Overvallers zochten wiet in stadskas Dordrecht

Een stel overvallers heeft deze week de Stadslandbouwkas Oude Beer van de gemeente Dordrecht overvallen. De mannen waren ervan overtuigd dat er wiet werd gekweekt in de kas aan de Rijksstraatweg.

Drie overvallers stonden in de nacht van maandag op dinsdag in de woonkamer van de beheerder, in het huis naast de kas. Ze bonden de beheerder vast en eisten wiet. Toen die er niet bleek te zijn, namen ze de iPad en de telefoon van het slachtoffer mee.

De Stadslandbouwkas Oude Beer is een overdekte moestuin, levert groente aan onder meer de voedselbank en wordt gerund door vrijwilligers.

Er is een crowdfundactie opgezet om het huis van de beheerder beter te beveiligen.