Rotterdamse wethouder Schneider verder in het nauw

De Rotterdamse wethouder Ronald Schneider verliest steeds meer vertrouwen binnen de raad en zijn toekomst lijkt hoogst onzeker. Schneider wordt verweten het miljoenenfraudedossier Waterfront niet onder controle te hebben en nu vliegt hij buiten de raadszaal ook nog eens bijna een raadslid aan.

Na afloop van een commissievergadering woensdagavond stormt de wethouder boos af op het GroenLinks-raadslid Judith Bokhove en haalt verhaal. Breed binnen de gemeenteraad wordt dit gedrag afgekeurd. Binnen de raadszaal kan je elkaar in de haren vliegen, maar door één deur naar buiten en aan de koffie, is hoe het hoort.

Dit incident is een akkefietje, maar het is wel de zoveelste druppel in de loopbaan van Schneider als wethouder. In 2014 pleegt hij met steun van de oppositie een wethouderscoupe en bemachtigt zo de wethouderspost Wonen. Dat is hem binnen zijn partij nooit in dank afgenomen en het geeft hem een valse start.

De verhoudingen binnen Leefbaar zijn inmiddels zakelijk wel hersteld, maar hij heeft een portefeuille met veel problemen en zijn optreden als wethouder in debatten is onhandig en soms ook stuntelig.

Als begin 2016 de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront naar buiten komt, krijgt hij een hoofdpijndossier op zijn bordje. Een raadsenquêtecommissie heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe de gemeente jarenlang ongezien en onopgemerkt voor miljoenen euro's is opgelicht met valse en dubbele verbouwingsfacturen door de huurder van het pand.

Het oordeel van de raadsenquête is hard richting wethouder Schneider: hij ontbeert het inzicht in de vastgoedportefeuille en zijn aanpak van het fraudedossier binnen de afdeling Vastgoed wordt bekritiseerd.

De oppositie heeft het vertrouwen in Schneider inmiddels compleet verloren. Het is een kat in het nauw wordt gezegd in de wandelgangen. 'Einde verhaal' is een andere lezing.

Het is de vraag: houdt de wethouder de eer aan zichzelf, treft zijn partij Leefbaar maatregelen of beslist de gemeenteraad over zijn positie tijdens het debat over het raadsonderzoek naar de miljoenenfraude Waterfront?

De politiek leider van Leefbaar wil niet ingaan op de kritiek op zijn collega-wethouder. Volgens Joost Eerdmans is de druk ook niet aan Schneider af te zien. " Hij is altijd opperbest gehumeurd. Hij is wethouder Vastgoed en heeft een lastig dossier, er ligt een stevig rapport en dat is pittig."