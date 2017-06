Steeds meer meldingen van bedreigingen LHBT in Rotterdam

In Rotterdam komt steeds vaker geweld tegen homo's, lesbiennes en transgenders voor. Bij de politie stijgt het aantal meldingen van bedreiging, mishandeling en intimidatie. De belangenorganisatie voor homo's COC zegt ook minder verdraagzaamheid te signaleren. Afgelopen weekend werd een lesbisch stel in Rotterdam mishandeld. De gemeenteraad wil maatregelen om het anti-homogeweld te bestrijden.

Op initiatief van de VVD werd vandaag gedebatteerd in de Rotterdamse gemeenteraad over de bedreigingen richting de zogeheten LHBT'ers. "Je mag houden van wie je wilt houden en daar hoort een hand of kus in de openbare ruimte bij. Dat is de basis van onze samenleving", zegt fractievoorzitter Antoinette Laan.

Dit wordt breed gedragen binnen de gemeenteraad. PvdA-raadslid Co Engberts: "Echt tikken krijgen vanwege mijn seksuele geaardheid is alweer even geleden maar ik ben me er altijd van bewust en er wordt wel eens wat tegen je geroepen. Ik wind me erover op dat er nog steeds scholen zijn die er geen aandacht aan besteden, want het heeft grote impact op je."

In de praktijk ondervinden LHBT'érs steeds meer last. Dat signaleert het COC Rotterdam. "Naroepen, zware scheldwoorden en soms ook in elkaar slaan". Daardoor voelen seksueel anders geaarden zich ongemakkelijk, niet altijd veilig en durven ze er ook niet altijd meer voor uit te komen.

Ook bij de politie wordt meer melding gemaakt van bedreiging en intimidatie. Een zorgelijke situatie waar de gemeente wat mee moet. "Gelukkig is er niet een trend van meer geweld, maar homo-intimidatie neemt toe. Ze doen ook niet altijd aangifte omdat ze bang zijn of schaamte voelen. En dat zie je nog niet eens terug in de cijfers", zegt wethouder Joost Eerdmans.

"We stonden in Nederland bekend om onze homo-tolerantie en we waren verdraagzaam maar helaas is daar een kentering in en daar gaan we ons op focussen."

Wethouder Eerdmans lanceert vandaag het plan om straatintimidatie richting vrouwen strafbaar te stellen en hij wil ook een hardere aanpak van bedreigingen van LHBT'ers.

"We gaan boetes van 4000 euro uitdelen op straatintimidatie van vrouwen. We gaan daar deze zomer mee starten met undercover-agenten in burger. "

De wethouder overweegt een soortgelijk plan van aanpak als het gaat om het lastig vallen van personen die seksueel anders geaard zijn.

Het Openbaar Ministerie moet zich nog buigen of boetes voor straatintimidatie voor de rechter stand houdt.