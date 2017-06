Coach Neptunus over Europa Cup: 'We hebben minder armen'

Honkbalclub Curaçao Neptunus uit Rotterdam beleeft een onverwacht spannend Europa Cup-toernooi. Mede door blessureproblemen bij de werpers verloopt het toernooi in het Duitse Regensburg nog niet helemaal als gewenst voor de ploeg van coach Ronald Jaarsma: "We doen het met minder armen."

Winnen & verliezen

In de eerste wedstrijd werd Bologna met 12-6 verslagen. Een prima prestatie, die de kracht van de slagploeg van Neptunus onderstreept. Bij Bologna stond startend werper Rudy Owens op de heuvel, een pitcher met Major League-ervaring, maar Neptunus wist wel raad met diens worpen.

Tegen het veel zwakker ingeschaalde Mainz Athletics ging het donderdag echter mis. Neptunus verloor met 7-6, nadat de ploeg na twee innings al met 7-1 achter stond. Jaarsma startte met pitcher Misja Harcksen, die normaal gesproken reliever is, maar hij kon de Duitse slagploeg niet onder controle krijgen in de eerste innings.

Bij de Duitse ploeg lukte juist alles tegen Neptunus. Jaarsma: "Die coach van de Duitsers herkende zijn eigen team niet. Hij vertelde me dat ze alles eigenlijk beter deden dan wat ze normaal laten zien."

Blessureleed

Wat het team van Jaarsma vooral parten speelt, is het gebrek aan pitchers. Loek van Mil is al langer uit de running en Orlando Yntema is ook nog op de weg terug na een schildklieroperatie.

Jaarsma: "Normaal gesproken neem je naar zo'n toernooi acht à negen werpers mee. Gaten vul je aan met jongens uit je tweede team. Maar we doen het nu met minder armen in totaal, omdat we geen vervanger hebben kunnen vinden voor Yntema. Dan moeten de andere jongens dieper gaan. Dat lukte tegen Bologna, maar niet tegen Mainz."

Voldoende slagkracht

Het goede nieuws is dat de slagploeg wel presteert naar behoren. Dat Neptunus van 7-1 nog terugkwam naar 7-6 tegen Mainz, zegt iets over het vermogen om op de honken te komen. En de twaalf punten tegen Bologna, toen vooral Gianison Boekhoudt op dreef was, kenschetst de slagkracht van Neptunus.

Jaarsma: "We hebben het aanvalsspel dit seizoen een beetje veranderd, iets korter gemaakt, wat meer stootslagen, wat meer opdrachten... Daar zijn we in de competitie toch wel succesvol mee geweest en ook tegen Bologna ging dat uitstekend."

Rouen

Na twee wedstrijden hebben alle vier de ploegen in poule A, waar Neptunus in zit, één wedstrijd gewonnen en één wedstrijd verloren. Wie zich zal plaatsen voor de halve finales ligt daardoor nog geheel open. In Poule B leidt L&D Amsterdam de dans.

Neptunus zal alles uit de kast moeten halen vrijdag om 13.30 uur in de laatste poulewedstrijd tegen het Franse Rouen om zich te plaatsen voor de halve finales. Kevin Kelly is dan de startend werper voor Neptunus.