Vos bijt tientallen kippen en eenden dood in Dordtse Sterrenburgpark

Een vos heeft de afgelopen dagen meerdere keren huisgehouden bij een vogelkwekerij in de Dordtse wijk Sterrenburg. Ook al ligt de kwekerij midden in de stad; de vos heeft de afgelopen nachten bijna veertig kippen, eenden en ganzen doodgebeten.

De vos is waarschijnlijk door de spijlen van de hoofdpoort binnengekomen. En hoewel er berichten waren dat de vos in Dubbeldam was gesignaleerd, dacht de kweker niet dat ze zijn kwekerij ook zouden bereiken.

Kweker Remco Rens denkt dat er bijna niets aan te doen is. ''Ik ben ze nu aan het ophokken, zodat de vos er komende nacht in ieder geval niet meer bij kan'', aldus Rens.

Dier moet ook eten

''Een vos, daar kun je eigenlijk niets tegen doen. In de tweede nacht was ik tot half drie 's nachts bij de dieren. Helemaal niks uiteraard. En plots hoor je herrie en zie je veren en... daar liggen er weer een paar.''

''Vossen zijn prachtdieren, begrijp me niet verkeerd. Daarnaast zijn ze, net als allerlei andere dieren in Nederland, gewoon beschermd. En ja... dat dier moet ook van alles doen om aan z'n eten te komen.''

De financiële schade is niet al te groot. Rens spreekt vooral over emotionele schade.