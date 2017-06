Hoekse bunker eenmalig open voor publiek

De bunker aan de Strandboulevard in Hoek van Holland is zaterdag open voor publiek omdat het dan Bunkerdag is. Normaalgesproken is de bunker afgesloten, maar nu kunnen bunkerliefhebbers hun hart ophalen in de Markostand M152 uit de Tweede Wereldoorlog.

De bunker is na de Tweede Wereldoorlog nog door het Nederlandse leger gebruikt, maar sinds de jaren '70 staat het leeg. Het is inmiddels een behoorlijk afgeleefd, uitgewoond complex. De bunker is afgesloten met metalen deuren, maar dat is niet altijd zo geweest, vertelt gids Pleun Vreugdenhil. "Tot een jaar of vijftien, twintig geleden was de bunker open. Alle installaties, apparatuur en andere spullen zijn eruit geroofd of kapot gemaakt." En toch is de verwaarloosde staat van de bunker en het feit dat er eigenlijk niets te zien is, geen bezwaar: "Echte bunkerliefhebbers vinden dit geweldig. Zo vaak kun je niet binnenkomen. En dat er niet veel te zien is, is helemaal niet erg. Het gaat om de ervaring."