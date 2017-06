Krajicek niet langer coach Raonic

Richard Krajicek en Milos Raonic zetten hun samenwerking stop. Dat heeft Raonic donderdagavond via Twitter laten weten. Krajicek, tevens toernooidirecteur van het ABN Amro World Tennis Tournament van Rotterdam, was sinds begin 2017 coach van de Canadees.

De beslissing om niet met elkaar verder te gaan is een wederzijdse, aldus Roanic.

My coach, Richard Krajicek, and I have decided to part ways. This decision has been a mutual one… (1/2)

— Milos Raonic (@milosraonic) 8 juni 2017

I wouldliketothankRichard forhis help withmygame, his dedicationandhis professionalism. I wishhimallthe best. (2/2)

— MilosRaonic(@milosraonic) 8 juni 2017

Op Roland Garros verloor Raonic onlangs in de vierde ronde van de Spanjaard Carreno Busta in vijf sets. Op het Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar, was de Spanjaard Rafael Nadal te sterk voor de Canadees in de kwartfinale.

Raonic, voormalig nummer drie van de wereld en de huidige nummer zes, heeft een wisselvallig jaar achter de rug tot dusver. Vanwege onder meer hamstringblessures moest hij enkele toernooien laten schieten, waaronder de Masters in Monte Carlo en Indian Wells.