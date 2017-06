Overval op avondwinkel Rotterdam-Zuid

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Op de Pleinweg in Rotterdam-Zuid is in de nacht van donderdag op vrijdag een avondwinkel overvallen. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie werd het personeel van de avondwinkel door drie mensen bedreigd met een vuurwapen. De daders sloegen vervolgens op de vlucht met een onbekende buit.