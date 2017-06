Auto vliegt tegen monumentaal hek Diergaarde Blijdorp

Het monumentale hek werd zeven jaar geleden nog gerestaureerd. Foto: MediaTV De auto kwam op zijn kop terecht. Foto: MediaTV Het beschadigde hek vrijdagochtend

De monumentale oude ingang van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag aan flarden gereden. Een auto met meerdere inzittenden vloog uit de bocht, raakte een pilaar en knalde tegen het hek aan.

De wagen kwam ondersteboven te liggen. Enkele inzittenden zouden gewond zijn geraakt en de bestuurder is aangehouden door de politie. Hek opgeknapt

Het hek van de dierentuin raakte zwaar beschadigd. Ook de pilaren waar de hekken tussen hangen, zijn beschadigd. Het hek van de dierentuin raakte zwaar beschadigd. Ook de pilaren waar de hekken tussen hangen, zijn beschadigd. Volgens een medewerker van de dierentuin zal het lang duren voor het hek gerepareerd is. Zeven jaar geleden werd het hekwerk bij de oude ingang nog volledig gerestaureerd. Het hek staat er sinds 1939 en werd - samen met de hele dierentuin - ontworpen door ingenieur Sybold van Ravesteyn. Links van het hek staat de directeurswoning. Daar reed vorig jaar ook een auto tegenaan.