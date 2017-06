Roekeloze automobilist ramt monumentaal hek Diergaarde Blijdorp

Het monumentale hek werd zeven jaar geleden nog gerestaureerd. Foto: MediaTV De auto kwam voorbij het hek en in de dierentuin op zijn kop terecht. Foto: MediaTV Het beschadigde hek vrijdagochtend

De monumentale oude ingang van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar beschadigd toen er een auto tegen aan knalde. De auto met vijf inzittenden vloog uit de bocht, raakte een pilaar en knalde tegen het hek aan. De auto kwam voorbij het hek en in de dierentuin tot stilstand.

De wagen kwam ondersteboven te liggen. Twee van de inzittenden raakten gewond, een 19-jarige vrouw uit Rotterdam en een 20-jarige vrouw uit Nieuwekerk aan den IJssel. De 18-jarige bestuurder uit Rotterdam is door de politie aangehouden op verdenking van roekeloos rijgedrag en rijden onder invloed. Clubkleuren

Het hek van de dierentuin liep forse schade op. Ook de pilaren waar de hekken tussen hangen, zijn geschampt. Volgens een medewerker van de dierentuin gaan er heel wat uren in de renovatie zitten. "Een aantal jaar geleden is het hek weer in de originele clubkleuren geschilderd, zoals Ravesteyn dat bedacht had", zei de man vanochtend tegen Radio Rijnmond. Mensenleven belangrijker

Vanwege de schade zal het hek uit de sponning gehaald moeten worden, zo verwacht de medewerker, maar hij maakt zich meer zorgen over de inzittenden. "Ik hoop dat de inzittenden er goed vanaf zijn gekomen, dat is natuurlijk veel belangrijker. Een mensenleven is belangrijker dan welk monumentaal hek dan ook." Zeven jaar geleden werd het hekwerk bij de oude ingang nog volledig gerestaureerd. Het hek staat er sinds 1939 en werd - samen met de hele dierentuin - ontworpen door ingenieur Sybold van Ravesteyn. Links van het hek staat de directeurswoning. Daar reed vorig jaar ook een auto tegenaan.