Dode bij botsing in Rotterdam-Hillegersberg

Archieffoto

Op de Jasonweg in de wijk 110 Morgen in Rotterdam is een auto tegen een paal gebotst. De bestuurder raakte volgens de politie zwaargewond en is later overleden.

Ambulancepersoneel heeft in eerste instantie geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Ook stond een spoedtransport naar het Erasmus MC klaar. De oorzaak van het ongeluk op de Jasonweg is onbekend.