Man overlijdt na val van steiger op Heijplaat

Heijplaat (Archieffoto)

Aan de Gieterijweg in Rotterdam-Heijplaat is vrijdagochtend een man van een steiger gevallen en in het water terecht gekomen. De man werd na zo'n twintig minuten gevonden. Hij werd gereanimeerd, maar overleed later alsnog.

Na de melding ging de brandweer met twee duikteams op zoek naar het slachtoffer. Ook schepen van het Havenbedrijf werden opgeroepen om mee te zoeken. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is later in het ziekenhuis overleden.