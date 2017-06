Fredy Ribeiro terug naar Belenenses

Fredy Ribeiro verlaat Excelsior al na één seizoen. De aanvaller keert terug naar zijn oude Portugese club Os Belenenses. De Angolees tekent in Portugal een contract voor twee jaar.

Ribeiro kwam vorige zomer naar Kralingen. Eerder werkte de aanvaller samen met trainer Mitchell van der Gaag bij Belenenses. De club eindigde dit seizoen als veertiende in de Portugese competitie.

Aanvankelijk begon Ribeiro aan het seizoen als rechtsbuiten. Later werd de 1 meter 70 lange aanvaller in de rug van spits Mike van Duinen gezet. In totaal kwam Ribeiro tot 32 optredens in het shirt van Excelsior, daarin scoorde hij twee keer en gaf hij vier assists.