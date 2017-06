Rotterdammer met xtc gepakt in Brussel

Archieffoto

Op het vliegveld van Brussel in België is een Rotterdammer opgepakt met bijna acht kilo aan xtc-pillen in zijn bagage. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie vrijdag.

De 50-jarige man wilde via Madrid naar Bolivia in Zuid-Amerika reizen. De douane viste hem er met de lading drugs uit. Volgens de Belgische justitie wordt de man vervolgd voor drugsbezit en drugshandel.