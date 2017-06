Tien sportrolstoelen geschonken aan Rotterdamse mytylschool

De Johan Cruyff Foundation heeft vrijdagmorgen tien nieuwe sportrolstoelen geschonken aan mytylschool De Brug in Rotterdam. De stoelen zijn meteen in gebruik genomen door de enthousiaste kinderen.

De kinderen die op De Brug zitten zijn allemaal lichamelijk en/of geestelijk beperkt. Sporten is belangrijk voor ze: "Met een sportrolstoel kunnen ze net zo snel bewegen als andere kinderen. Bovendien zijn deze kinderen minder belastbaar, maar met een rolstoel kunnen ze toch goed meekomen", legt de adjunct-directeur van De Brug uit.

De Johan Cruyff Foundation kiest elk jaar een bepaald doel. Dit jaar peilde de organisatie bij mytylscholen of er behoefte was aan sportrolstoelen. Die behoefte bleek groot en via een fondsenwerving werden 126 sportrolstoelen beschikbaar gesteld. Tien daarvan zijn naar De Brug gegaan.

De kinderen zijn er blij mee en hebben de stoelen meteen ingewijd met een spelletje rolstoelballonbal. Het werd 2-1 voor team blauw.