Danny Koevermans verwacht niet dat Oranje het WK haalt

Het hoogtepunt van de interlandloopbaan van oud-Spartaan Danny Koevermans vond plaats in 2007 in de Kuip tijdens Nederland-Luxemburg. De Schiedammer stond bij Oranje voor het eerst in de basis en scoorde uiteindelijk de winnende treffer tegen Luxemburg.

En door die 1-0 overwinning plaatste het Nederlands elftal zich op die avond voor het EK van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. Nu 10 jaar later speelt Oranje vanavond (vrijdag) opnieuw in de Kuip tegen Luxemburg.

Koevermans verwacht in de Kuip een ruime overwinning van Oranje op Luxemburg al wordt het volgens hem niet makkelijk. 'De kleine landen kunnen tegenwoordig beter verdedigen dan vroeger. Het is lastig om er door heen te komen', zegt Koevermans.

Wesley Sneijder

De voormalig spits van onder meer Sparta, PSV en AZ vindt het logisch dat de nieuwe bondscoach Dick Advocaat tegen Luxemburg kiest voor ervaring. Advocaat maakte al bekend dat Wesley Sneijder en Stefan de Vrij zeker spelen en daardoor lijken spelers als Mathijs de Ligt en Quincy Promes op de bank te beginnen. 'Toen ik hoorde dat Advocaat zeker Sneijder op ging stellen had hij bij mij gelijk tien streepjes voor. Mensen zeggen dat Sneijder het niet meer kan belopen en niet fit is. Hou op alstublieft. Hij speelt heel goed bij Galatasaray in Turkije en is nog steeds van grote klasse', aldus Koevermans.

Robin van Persie

De Schiedammer hoopt dat Advocaat ook weer Robin van Persie terughaalt bij Oranje. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal werd door de vorige bondscoach Danny Blind afgeserveerd. 'Ik hoop het. Laten we wel wezen. Robin is nog steeds een goede spits en hoort zeker bij in het rijtje Vincent Janssen en Bas Dost. Ik vind het vreemd dat Van Persie al die tijd niet is opgeroepen', aldus De Koef.

WK 2018 in Rusland

De ex-Spartaan verwacht niet dat Oranje zich nog plaats voor het WK in Rusland. 'Het kan uiteraard nog wel, maar die kans is wel heel klein. Ik denk dat we nu gewoon moeten accepteren dat het er op dit moment even niet in zit. We hebben best goede spelers, waaronder Robben. Maar voor de rest hebben we even een wat mindere lichting. En dan is het lastig om wedstrijden bij bijvoorbeeld IJsland of Bulgarije te winnen. En dus zie ik het somer in dat we ons nog plaatsen voor het WK in 2018', aldus de voormalig international.