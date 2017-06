Feyenoord oefent niet tegen Dongen

Het oefenduel dat Feyenoord tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen zou afwerken tegen de amateurs van VV Dongen gaat niet door. In overleg met de politie heeft de club uit Brabant de wedstrijd van 8 juli moeten afgelasten.

Op de website van VV dongen staat dat er een massale toeloop werd verwacht op het duel van de landskampioen. De club denkt dat de organisatie en de tijdelijke aanpassingen van de accomodatie niet op tijd in orde kan worden gemaakt, waardoor het duel niet door kan gaan. De politie in de regio West-Brabant heeft in die periode ook al veel inzet nodig bij wedstrijden van NAC, PSV en RKC. Feyenoord zal op 15 juli wel oefenen tegen de amateurs van SDC Putten. Het is niet bekend of de ploeg van Giovanni van Bronckhorst op 8 juli tegen een andere tegenstander zal oefenen.