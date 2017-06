Goedmakertje voor Feyenoordrellen in Rome geïnstalleerd

Eén van de twee Romeinse fonteinen die als goedmakertje worden gerestaureerd na de Feyenoordrellen is vrijdagmiddag weer in gebruik genomen. Het gaat om de Fontana delle Api op de drukke Piazza Barberini.

Op vrijdagmiddag werd de fontein in Rome geïnstalleerd in het bijzijn van publiek en media.

De twee fonteinen die opgeknapt werden, waren niet door de rellen beschadigd, maar als gebaar toch hersteld. De Barcaccia fontein die wel werd vernield werd direct na het incident door de Italianen gerestaureerd.

Restauratiebedrijf Koninklijke Woudenberg uit Ameide heeft de Fontana delle Api ter plekke in ere hersteld. Met de andere fontein, de Fontana dei Giardini uit circa 1900, is het bedrijf nog bezig. Deze fontein werd in verschillende fases gedemonteerd en momenteel in Ameide hersteld.

Na de voetbalwedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma in 2015 gingen zo'n honderd tot tweehonderd relschoppers het centrum in waar ze voor miljoenen euro's schade aanrichtten, waaronder aan de Barcaccia fontein. De supporters werden uiteindelijk in Nederland veroordeeld tot uiteenlopende straffen.