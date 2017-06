Feyenoord start met meisjesvoetbal

Feyenoord begint volgend seizoen met twee meisjesteams. In eerste instantie worden onder dertien en vijftien in geschreven. Binnen een aantal jaren moet dat worden uitgebouwd naar een academy voor alle leeftijdscategorieën.

De organisatie voor het meisjesvoetbal komt voort uit een samenwerking tussen Sportclub Feyenoord, Feyenoord Rotterdam en de Feyenoord Foundation. Topscorer aller tijden van het Nederlands dameselftal Manon Melis gaat een belangrijke rol vervullen.

Maatschappelijk belang

Het meisjesvoetbal dient een maatschappelijk belang. De meeste speelsters komen uit verschillende wijken op Rotterdam-Zuid. Via Feyenoord Street League en Scoren in de Wijk zijn de meeste speelsters 'ontdekt'.

Eredivisie

Als het meezit, zijn er over drie jaar twee Rotterdamse teams actief in de Eredivisie voor vrouwen. Als de academy voor alle leeftijdscategorieën een feit is, hoopt Feyenoord een stap te kunnen zetten naar de Eredivisie. Eerder zette Excelsior/Barendrecht deze stap.