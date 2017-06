Renze Fij nieuwe doelman FC Dordrecht

Renze Fij wordt de nieuwe doelman van FC Dordrecht. De 24-jarige Enschedeër wordt voor één seizoen gehuurd van Heracles Almelo.

Fij staat sinds 2012 onder contract bij de Almeloërs. Dit seizoen maakte de sluitpost zijn Eredivisiedebuut in de gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II (1-3). Fij kwam in de 23ste minuut in het veld, nadat eerste doelman Bram Castro met rood uit het veld werd gestuurd.