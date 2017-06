Van Merwijk: 'Uitdaging om Oranje vaker naar Kuip te halen'

Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond voor de tweede keer in vijf dagen tijd een interland in de Rotterdamse Kuip. En dat is bijzonder omdat de KNVB de laatste jaren steevast voor de Amsterdam ArenA koos. In een nagenoeg uitverkochte Kuip speelt Oranje tegen Luxemburg. Er worden meer dan 40.000 toeschouwers verwacht.

Volgens stadiondirecteur Jan Van Merwijk staat De Kuip er in Zeist weer goed op. Een paar jaar geleden vertelde toenmalig KNVB-voorzitter Bert van Oostveen nog dat de KNVB niet meer voor de Kuip koos, omdat het stadion niet meer aan de eisen voldeed. 'We hebben gesproken met de KNVB en geprobeerd het aantrekkelijker te maken om voor de Kuip te kiezen. Door bijvoorbeeld een deel van de kaartverkoop voor onze rekening te nemen. Zo helpen we de KNVB via ons netwerk om het stadion vol te krijgen', zegt Van Merwijk.

Beste grasmat

Er zijn tal van argumenten te bedenken om Oranje vaker in Rotterdam te laten spelen. Een van die argumenten is de grasmat, die al jaren in uitstekende conditie is in Rotterdam 'Ik denk dat zoiets best wel meespeelt. Het zal niet het belangrijkste criterium zijn, maar het helpt wel als je de beste grasmat van Nederland hebt liggen', denkt Van Merwijk.

Statistieken

De statistieken leren dat Oranje zich in de Kuip prettig voelt. In de laatste 20 interlands in de Kuip werd er niet verloren, terwijl er in de Arena in Amsterdam van de laatste 11 duels er zeven keer werd verloren. 'De KNVB kijkt naar de kosten en draait het om geld. Sfeer en entourage telt ook wel mee, maar is niet doorslaggevend. Statistieken zijn niet de hoofdreden om in de Kuip te spelen. Maar zolang de reputatie blijft dat we in de Kuip altijd winnen heb ik een argument om te vragen of de KNVB naar Rotterdam komt', aldus een lachende Van Merwijk.

Wesley Sneijder

Ook de spelers geven vaak aan dat ze liever in de Kuip spelen. Ex-Ajacied Wesley Sneijder, die vrijdag tegen Luxemburg recordinternational wordt, zei vorige week ook dat De Kuip bij hem de voorkeur geniet. 'Ik gebruik ook de argumenten om te luisteren naar spelers en de bondscoach, die vaak toch een belangrijke stem hebben. Dat wordt nu onze uitdaging om ook de grotere wedstrijden hier te krijgen', zegt Van Merwijk.



Meer interlands

Voorlopig moet De Kuip het doen met interlands tegen mindere tegenstanders. Vorige week werd er geoefend tegen Ivoorkust en vanavond komt het kleine Luxemburg langs in de Wk-kwalificatiereeks. De beslissende Wk-kwalificatiewedstrijden tegen Zweden en Bulgarije zijn al aan Amsterdam vergeven. 'Het wordt mijn uitdaging om ervoor te zorgen dat we dat soort wedstrijden wel weer krijgen. De capaciteit in de ArenA is vooralsnog wel een probleem want in Amsterdam kunnen er toch meer supporters zitten. Ook heeft de ArenA een voordeel dat het dak dicht kan. Een play-offwedstrijd in november zal in verband met de weersomstandigheden sneller in de ArenA worden gespeeld', aldus de stadiondirecteur van Feyenoord.