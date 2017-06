Zweten als een Fin in Het Finse Huis

Finland bestaat 100 jaar en daarom organiseert Het Finse Huis vrijdag een Open Sauna Dag: iedereen die het wil, mag gratis gebruik maken van de typisch Finse sauna.

In 1917 verklaarde Finland zich onafhankelijk van Rusland. Dat jubileum wordt groots gevierd door de Finse gemeenschap die in zich in Rotterdam heeft geconcentreerd in Het Finse Huis aan de 's Gravendijkwal. De hele week zijn er diverse evenementen.

De sauna is een Finse uitvinding en stamt al uit de oudheid. In Finland heeft praktisch iedereen een sauna in huis.