Tienermeisjes die vrouw toetakelden verdacht van nog vier mishandelingen

De vier tieners die verdacht worden van het mishandelen van een lesbische vrouw op het Schouwburgplein in Rotterdam, worden verdacht van in totaal vijf mishandelingen. De meiden moesten vandaag voor de Rechter-Commissaris verschijnen.

De mishandelingen vonden de afgelopen weken plaats op de Mauritsstraat, bij metrostations en op de Lijnbaan in Rotterdam.

Willekeurig

Volgens een van de verdachten waren ze steeds op zoek naar willekeurige slachtoffers. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. De politie denkt dat er misschien nog meer mensen mishandeld zijn door de meisjes van 13, 14 en 15 jaar oud.

Drie van de verdachten mochten onder strikte voorwaarden weer naar huis. Ze krijgen onder meer huisarrest. De drie moeten later voor de rechter verschijnen. De vierde blijft nog vastzitten.

Schouwburgplein

Een van de slachtoffers van de tienermeisjes is een 18-jarige vrouw die vorige week dinsdag geschopt en geslagen werd toen ze met haar vriendin hand in hand over het Schouwburgplein liep.

Afgelopen dinsdag werd er door honderden mensen een protestactie tegen homohaat gehouden op het Schouwburgplein. Samen met politici en agenten werd een grote kring gevormd van mensen die elkaars hand vasthielden.