Rotterdamse kinderopvang vreest nieuwe faillissementsgolf

De Rotterdamse kinderopvang is net opgekrabbeld uit de crisis, maar vreest nu alweer een nieuwe faillissementsgolf. Per januari 2018 geldt de nieuwe wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, maar die komt volgens de branche te snel.

In de wet staan 21 nieuwe regels waar de kinderopvang aan moet voldoen. Een van die regels is dat er voortaan één leidinggevende per drie baby's moet zijn, in plaats van per vier baby's.

Claudia Dobber, regiomanager van Kindergarden: "We zijn zeker voor kwaliteitsverbeteringen, maar dit wringt op twee punten. Ten eerste het extra personeel; door de crisis van de afgelopen jaren is er een groot tekort. Ten tweede de snelheid: we hebben maar een half jaar de tijd om dit te implementeren."

Kleinschalige crèches, zoals Wereld Kids in Rotterdam, maken zich vooral zorgen over de kosten. "Het betekent een kostenverhoging van 25 procent. Dat is voor ons ongelooflijk veel", reageert leidinggevende Susan van Dijk

De kinderopvangcentra willen in ieder geval voorkomen dat ouders straks de rekening moeten betalen. Van Dijk: "We gaan op zoek naar creatieve manieren om zelf nog te bezuinigen. Ik hoop dat we het overleven."