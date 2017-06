Drukke zomer voor Ferry de Haan

Het wordt een drukke zomer voor algemeen directeur Ferry de Haan van Excelsior. De Kralingers nemen afscheid van maar liefst twaalf spelers en dus zal De Haan weer veel werk moeten verzetten om de selectie voor komend seizoen rond te krijgen.

De nummer twaalf van het afgelopen eredivisieseizoen nam vorige maand afscheid van vijf basisspelers. Fredy Ribeiro en Nigel Hasselbaink hebben inmiddels een nieuwe club gevonden. De aanvallers gaan naar respectievelijk OS Belenenses (Portugal) en Kirat Shoma (Israel). Keeper Warner Hahn (Feyenoord) en centrale verdediger Jordy de Wijs (PSV) keren terug naar de clubs waarvan ze gehuurd werden. Van de vijf basiskrachten heeft alleen Khalid Karami nog geen nieuwe club gevonden. Excelsior wil wel graag met hem verder.

Aflopende contracten

Naast de vijf basisspelers vertrekken er ook een aantal reserves. De contracten van doelman Filip Kurto, verdedigers Henrico Drost, Elso Brito en Bas Kuipers en aanvaller Cedric Badjeck worden niet verlengd. De gehuurde Arghus Bordignon en Danilo Pantic keren terug naar hun clubs.

Verlengingen

De Haan is al druk bezig om spelers voor het nieuwe seizoen vast te leggen. Keeper Alessandro Damen tekende een contract tot medio 2019. Datzelfde geldt voor verdediger Jurgen Mattheij. De tot linksback omgeturnde Milan Massop ligt, net als Anouar Hadouir, tot de zomer van 2018 vast. Het contract van Luigi Bruins loopt ook af, maar Excelsior is nog met hem in gesprek.

Versterkingen

Excelsior heeft op dit moment veertien spelers onder contract staan, waarvan één nieuweling: de 21-jarige rechtsback Desevio Payne werd transfervrij overgenomen van FC Groningen. De Amerikaans-jeugdinternational heeft contract voor twee jaar getekend in Kralingen.