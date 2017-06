Spuitende fontein Museumpark gevaarlijk voor meerkoetnest

Een meerkoet in het Rotterdamse Museumpark heeft een niet zo handige plek gekozen om haar nest op te bouwen. Het dier is op de fontein gaan zitten.

Volgens André de Baerdemaeker van Stichting Vogelklas Karel Schot had de meerkoet niet veel keuze. "Het is de enige plek waar hij iets van een anker heeft en waar zijn nest blijft drijven."

Het is niet de eerste keer dat meerkoeten in Rotterdam voor een fontein als broedplaats kiezen. Eerder zaten er al meerkoeten op de fontein in het Spinozapark.

"We zien vaak dat de meerkoeten een nestje bouwen en beginnen te broeden. Als de kuikens uitkomen, komen ze vol op de stroom terecht", vertelt de Baerdemaeker. "Kuikentjes kunnen daar niet tegen. Het is misschien wel wijs om zo'n fontein tijdelijk uit te zetten."

Bij Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam denken ze na over een eventuele oplossing. De Baerdemaeker: "Ze zijn aan het kijken of ze nestvlotjes kunnen creëren om de meerkoet te verleiden van de fonteinkop af te komen. Dat zou volgend broedseizoen kunnen gebeuren."