Rotterdammer slaagt in recordpoging 'duurste burger ter wereld'

Het was een beetje een bizarre recordpoging, maar het is gelukt. Rotterdammer Diego Buik heeft het allerduurste broodje hamburger gemaakt. Zijn culinaire hoogstandje kost 2000 euro per stuk.

"Het resultaat was nog beter dan ik had gehoopt", lacht Buik. "Het zag er prachtig uit. Ook de aandacht, zowel nationaal als internationaal, was enorm."

De burger werd besproken tot ver over de landsgrenzen. Tot in Duitsland, Zweden, China, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten werd er in de media gesproken over de hamburger van Diego Buik.

Niet eens opgegeten

In de superchique burger zaten ingrediënten verwerkt als kaviaar, kreeft, truffel en bladgoud. "Dat kun je eten, echt!", aldus Buik. Het vlees is afkomstig van Japanse Wagyu-koeien, die dagelijks worden gemasseerd en naar klassieke muziek luisteren.

Maar de hamburger is niet eens opgegeten, geeft Buik toe. "Omdat er allemaal foto's gemaakt moesten worden voor de media en voor het Guinness Book of Records, heeft die hamburger twee uur moeten staan. Om het er een beetje beter uit te laten zien, is er ook wat haarlak op gespoten. Je kon hem daarna nog opeten, maar ik raad het je niet aan."

"Maar er zijn nog drie versies van gemaakt", gaat Buik verder. "En die zijn wel opgegeten. Ze waren heerlijk."

Wereldrecord?

Dan blijft de vraag staan... komt de Rotterdammer nou met zijn burger in het Guinness Book of World Records?

"Dat weet ik nog niet", zegt Buik. "Daar gaat over het algemeen wel wat tijd overheen. Ik heb wel alle foto's en ingevulde formulieren bij ze ingeleverd, dus ik kan me niet voorstellen dat er nog iets verkeerd gaat."