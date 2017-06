Rotterdamse Astrid Oosenbrug wil voorzitter PvdA worden

De Rotterdamse Astrid Oosenbrug stelt zichzelf kandidaat voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. Het voormalig kamerlid wil de baan samen uitvoeren met Gerard Oosterwijk.

"Het is zo'n enorme klus. Dat is eigenlijk niet te doen voor één persoon", legt Oosenbrug de voorkeur voor een duo-voorzitterschap uit. "Het is niet voor het eerst dat de PvdA een duo-voorzitterschap heeft. Felix Rottenberg deed het al een keer eerder". Rottenberg deelde in de jaren '90 het voorzitterschap met Ruud Vreeman.

Achterban

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen hield de Partij van de Arbeid nog maar 9 van de 38 zetels over. Voorzitter Hans Spekman stapte daarna op.

"We zitten sinds de kamerverkiezingen een beetje in de luwte. Het is tijd om terug te gaan naar onze leden", vindt Oosenbrug. "Ik ben eerder als kamerlid gestopt. Over die periode was ik niet enthousiast. Waar ik wel enthousiast van raakte, was het contact met onze achterban."

Niet wachten

De inschrijving voor de positie van voorzitter is nog niet geopend. De partijtop is nog bezig met het maken van een profielschets.

Oosenbrug: "Daar wil ik niet op wachten. Als echte Rotterdamse wil ik meteen aanpakken. We moeten weer contact zoeken met de achterban en niet vanachter een bureau gaan bepalen wie onze leden moet gaan vertegenwoordigen. Ik wil er veel tijd in steken. We moeten die 48.000 leden die de partij heeft erachter krijgen."

Over regeren houdt Oosenbrug er hetzelfde standpunt op na als minister Asscher: "Mocht het met de formatie niet goed komen, dan denk ik niet dat de Partij van de Arbeid mee moet regeren. Als enige linkse partij in zo'n coalitie kom je er niet goed uit."

Oosenbrug was tot begin dit jaar kamerlid. Ook was ze raadslid in Lansingerland. De nieuwe voorzitter van de PvdA wordt in oktober dit jaar gekozen.