Haringvlietbrug vanaf 22.00 uur dicht voor reparatie

Rijkswaterstaat gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag weer aan het werk bij de Haringvlietbrug op de A29. De brug wordt gesloten in de richting van Rotterdam.

De brug is dicht van vrijdagavond 22.00 uur tot zaterdagochtend 05.00 uur. Rijkswaterstaat gaat de verbindingsplaten vervangen. Ook worden alle voegen gecontroleerd en waar nodig vervangen.

Door de harde wind is afgelopen woensdag een deel van het brugdek losgeraakt. De plaat kwam tegen twee auto's aan. Een persoon raakte hierbij bekneld en gewond. Meerdere auto's raakten beschadigd.

Verkeer dat in de richting van Rotterdam rijdt, kan omrijden via de A16. De vertraging is tien minuten tot een half uur.