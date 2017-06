Oranje zonder Feyenoorders ruim voorbij Luxemburg

Het Nederlands Elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met 5-0 gewonnen. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Quincy Promes, Georginio Wijnaldum en Vincent Janssen maakten de doelpunten in de Kuip in Rotterdam. Feyenoorders Jens Toornstra en Tonny Vilhena bleven de hele wedstrijd op de bank.

Voor Sneijder was het een bijzondere avond. Hij speelde zijn 131e wedstrijd en is daarmee recordinternational. Hij neemt het record over van oud-doelman Edwin van der Sar.

In de eerste helft strafte Robben een moment van onoplettendheid in de Luxemburgse defensie af. Tien mintuen later maakte jubilaris Sneijder en 2-0 van.

Oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum schoot in de tweede helft uit een rebound de 3-0 binnen. Weer iets later maakte Promes op aangeven van De Vrij de 4-0. Janssen besliste de eindstand vanaf de strafschopstip op 5-0.

De tweede plaats in de groep lonkte even voor Nederland, maar in de slotfase won Zweden met 2-1 van Frankrijk. Bulgarije, dat vooraf derde stond in de groep, verloor met 2-1 van Wit-Rusland.

De groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK. Acht van de negen nummers 2 kunnen zich via de playoffs ook nog plaatsen voor de eindronde.

Stand groep A:

1. Zweden 6-13

2. Frankrijk 6-13

3. Nederland 6-10

4. Bulgarije 6-10

5. Wit-Rusland 6-5

6. Luxemburg 6-1