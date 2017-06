Ketel 1 trapt Jeneverfestival Schiedam af

Wie denkt aan Schiedam, denkt al gauw aan jenever. Zaterdag en zondag wordt daar het Jeneverfestival georganiseerd. In Ketel1 werd het festival vrijdag alvast afgetrapt.

Jenever is volgens Bob Nolet van Nolet Distillery allang geen drank meer die is voorbehouden aan oude mannen. "De Esquire pakt het op als iets waar we trots op moeten zijn. Ook jongeren van 25 jaar en ouder die op zoek zijn naar wat ze moeten drinken, komen snel uit bij Jenever."

Het oer-Hollandse drankje kan volgens Nolet prima gemixt worden. "We organiseren veel borrels in Rotterdam waar men het product kan ontdekken. In een mooi mixje met bijvoorbeeld cassis of ginger ale blijkt het een hele mooie drank."

Tijdens het Jeneverfestival kunnen bezoekers de drank beter leren kennen. "Er is een competitie met bartenders die mixen gaan maken, er is een ambachtsmarkt en in het jenevermuseum kun je leren over de geschiedenis van jenever", vertelt Nolet. "Schiedam had ooit tegen de 400 distillerijen."

Het Jeneverfestival wordt 10 en 11 juni georganiseerd in het Schiedamse Jenevermuseum, de Havenkerk, Lange Haven, de Appelmarkt en het Stedelijk Museum Schiedam.