Pizzaria door brand zwaar beschadigd

Scooters van Domino's zijn afgebrand (Foto: Media TV) Brand bij Domino's Pizza Barendrecht (Foto: Media TV)

In Barendrecht heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed in een filiaal van Domino's Pizza.

De zaak in winkelcentrum Middenbaan raakte zwaar beschadigd. De bezorgscooters van de pizzeria gingen bij de brand verloren. Een aantal woningen werd uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand in Barendrecht is nog niets bekend.