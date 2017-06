Oud-bestuurder CuraMare bovenaan lijst grootverdieners ouderenzorg

Oud-bestuurder Wim Driesse van Stichting CuraMare in Dirksland verdiende vorig jaar ruim 4 ton. Daarmee was hij meest verdienende bestuurder in de ouderen- en thuiszorg in Nederland.

Dat meldt de FNV, die een lijst heeft opgesteld met daarop zorgbestuurders die vorig jaar meer verdienden dan de minister-president. De vakbond baseert zich op wat er in de jaarverslagen van de organisaties staat. Driesse werkte vanaf 2008 bij CuraMare, hij vertrok vorig jaar. Dat had volgens FNV te maken met 'een diepgaand verschil van inzicht tussen hem en de Raad van Toezicht over de wijze waarop aan de gemaakte afspraken over de collegiale bestuursvorm invulling moet worden gegeven'. Hij kreeg een ontslagvergoeding van bijna 186.851 euro bovenop zijn reguliere salaris van 220.000 euro. Liduinastichting Schiedam

Op de lijst staat in de top 10 ook bestuurder Ben de Koning van de Sint Liduinastichting (Frankenlandgroep) in Schiedam. Hij verdiende vorig jaar 289.298 euro. FNV meldt nog dat hij vorig jaar 269 euro minder verdiende dan in 2015. Vijf andere bestuurders uit de regio

Op de lijst staan ook nog vijf andere bestuurders. Op 12 staat M. de Bruine van de Koninklijke Visio (249.469 euro). Daarna op 13 J. H. Möhlmann van Stichting Lelie Zorggroep (244.060 euro). Op 27 staat weer een bestuurder van Stichting CuraMare: J.C . Moerland (227.758). Twee bestuurders van Careyn staan op plek 36 en 37: R.G.H. van Dam (215.563) en S. Spek (215.399).