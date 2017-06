Criminelen opgepakt in vakantiehuisje

Op een vakantiepark in Oosterhout zijn vrijdagavond vijf mensen aangehouden na de vondst van een vuurwapen en een grote hoeveelheid geld. Onder hen is een 34-jarige Dordtenaar.

De politie arresteerde ook twee mannen uit Breda en een man en een vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze verbleven in een vakantiehuisje, waarin vele duizenden euro's werden aangetroffen. Het geld is volgens de politie afkomstig van criminele activiteiten, zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal en fraude.

De politie kwam in actie na een tip dat er mensen op het vakantiepark in Oosterhout waren die mogelijk vuurwapens bij zich hadden.