Thriller van Marten Toonder uit 1937 voor het eerst gepubliceerd

Het boek stamt uit 1937 maar wordt nu pas uitgegeven: Tim MacNab zoekt kopij. De eerste detective van de in 2005 overleden Rotterdamse schrijver Marten Toonder.

Toonder is vooral bekend van zijn stripboeken over Tom Poes en Olie B. Bommel. De onbekende thriller van Toonder werd ontdekt in de archieven van het Literatuurmuseum in Den Haag.

Tim MacNab zoekt kopij gaat over de reis van het schip S.S. Wega van Rotterdam naar Zuid-Amerika. Aan boord wordt een passagier dood gevonden. Journalist MacNab probeert de moord op te lossen.

Inspiratie kapitein Marten Toonder senior

Volgens Martens kleinzoon Irwin heeft zijn opa de verhalen van zijn eigen vader, zeekapitein Marten Toonder senior, gebruikt al inspiratie voor het verhaal.

Irwin kreeg van zijn eigen vader een stapel brieven van zijn overgrootvader die waren geschreven tussen 1936 en 1941.

"De vaarroutes, de passagiers en de weersomstandigheden beschreven in de brieven vormen een herkenbaar scenario."

Whodunnit

Volgens schrijver Tomas Ross, die het voorwoord schreef voor, is het verhaal een 'echte whodunnit'. "Helemaal in de trant van die jaren dertig, de gloriejaren van het genre.

Het boek wordt zaterdagmiddag overhandigd aan Irwin Toonder.

