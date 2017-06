Waarom bouwen eksters nesten die ze niet gebruiken?

Conny Smit belde ons vanaf haar balkon met een vraag over eksters:

Vanaf ons balkon zien wij in het voorjaar in dezelfde boom als het jaar daarvoor weer eksters die druk bezig zijn met het maken van een nieuw nest. Heel vreemd voor ons dat de eksters dit nest niet gebruiken, maar wel bouwen, en het is nu al het tweede jaar dat ons dat opvalt. Leuk gezicht, maar doen eksters dit altijd? (En waarom verstoppen ze hun voedsel onder stenen/steentjes?)

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.