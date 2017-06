Dertigste plaats voor Luiten

Joost Luiten heeft zaterdag op de derde dag op de Lyoness Open een flinke sprong op de ranglijst gemaakt. De golfer uit Rotterdam steeg in het Oostenrijkse Atzenbrugg van de veertigste naar de dertigste plaats.

Op de derde dag had Luiten 70 slagen, waardoor hij op een aantal van 215 slagen (score -1) staat. De Chileense golfer Felipe Aguilar voert de ranglijst aan met 207 slagen (score -9). Jurrian van der Vaart is de best presterende Nederlander in Atzenbrugg met 213 slagen (score -3) op de vijftiende plaats.

Zondag is de laatste dag van de Lyoness Open.