NK Loopbandlopen: met bier en een moorkop in de hand

Geen conditie? Bierbuik? Dat is geen probleem bij het NK Loopbandlopen zaterdag in het Nieuwe Luxor in Rotterdam.

Om te vieren dat de musical De Marathon vijf weken in het theater te zien is, werd er een feestje georganiseerd. Daar mogen een moorkop en een halve liter bier niet ontbreken. De cast van de musical gaf zelf het goede voorbeeld.