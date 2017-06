Excelsior '20 de sterkste in Schiedamse derby

De Schiedamse cricketderby Hermes DVS-Excelsior '20 is zaterdag geëindigd in een overwinning voor de gasten. Op sportpark Harga haalde Excelsior '20 159 runs (9 out) binnen, terwijl de thuisploeg niet verder kwam dan 126 runs (all out).

Na acht wedstrijden staat Excelsior '20 nog altijd ongeslagen bovenaan in de topklasse met 16 punten. Hermes DVS is hekkensluiter en heeft nul punten. Punjab verloor de thuiswedstrijd tegen VRA. De Rotterdamse promovendus behaalde 229 runs (all out), terwijl de gasten uit Amsterdam 230 runs (4 out) bij elkaar verzamelden. Punjab is terug te vinden op de vijfde plaats met acht punten. VOC verloor op bezoek in Den Haag bij HBS. De cricketclub uit Rotterdam bleef steken op 252 runs (all out). HBS behaalde 312 runs (7 out). VOC staat zevende met zes punten. Volgende week zondag komen de topklassers weer in actie. Dan staan de Rotterdamse ploegen VOC en Punjab tegenover elkaar. Koploper Excelsior '20 krijgt ACC op bezoek. Hermes DVS speelt in Amsterdam tegen VRA.