Neptunus finalist in Europa Cup

Curaçao Neptunus

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zich in het Duitse Regensburg voor het eerst sinds 2015 geplaatst voor de finale van de Europa Cup. Het Rotterdamse honkbalteam was in de halve finale met 7-1 te sterk voor T&A San Marino.

Neptunus, die als groepswinnaar de halve finale in ging, kwam in de vierde inning op 1-0 voorsprong. Een inning later verdubbelden de Rotterdammers de score naar 2-0. Pas in de zevende inning nam de ploeg van coach Ronald Jaarsma afstand van San Marino en liep het uit naar 7-0. Tijdens de negende en laatste inning deed San Marino nog iets terug (7-1), maar de finaleplaats kwam voor Neptunus niet meer in gevaar. Zondag speelt Neptunus om 19:00 uur de finale van de Europa Cup. Dan is L&D Amsterdam of het Italiaanse CNF Unipolsai Bologna de tegenstander.