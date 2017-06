Neptunus maakt zich op voor Europa Cup-finale

De honkballers van Curaçao Neptunus maken zich op voor de finale van de Europa Cup tegen het Italiaanse CNF Unipolsai Bologna. In het Duitse Regensburg begint de strijd om het Europese eremetaal om 19.00 uur. Coach Ronald Jaarsma heeft vertrouwen in een goede afloop. "Wij staan er in de pitching en qua versheid beter voor dan Bologna."

De laatste uren richting de finale komen de spelers van Neptunus goed door. "De jongens liggen nu lekker te rusten op de kamer. We hebben de lunch achter de rug en het is nu zaak dat ze goed rusten, ze hebben een zware week gehad. De ploeg heeft ervoor geknokt om in de finale te staan en we willen nu het maximale eruit halen", zegt Jaarsma tegenover RTV Rijnmond.

Jaarsma is blij dat hij in de finale geen rekening meer hoeft te houden met volgende wedstrijden. "We hebben dit jaar veel te maken gehad met blessures en dan moet je een planning maken van wie wanneer speelt. We kunnen nu gewoon iedereen gebruiken en de spelers die spelen, moeten nu de ballen uit hun broek gooien."

Individuele klasse

Een overwinning in de finale is volgens Jaarsma mogelijk. "Je weet nooit wat een Italiaanse ploeg als Bologna qua line-up nog uit de mouwen schut. Toen we ze bekeken, wijzigden ze vrij veel in hun line-up. Wij hebben daarentegen een vrij constante line-up. En wij hebben het voordeel dat spelers zoals Kevin Kelly en Diego Markwell wedstrijden voor ons kunnen winnen. Maar van een finale moet je nooit iets verwachten. We zullen in ieder geval niemand sparen en we gaan vol voor de zege."