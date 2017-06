Vrouw opgepakt voor steekpartij in Schiedam

Politie Rotterdam Fotografie Roald Sekeris

In Schiedam is zaterdag aan het begin van de avond een vrouw opgepakt in verband met een steekpartij. Ze zou een man met een mes in zijn bovenarm hebben geraakt.

De steekpartij was in een huis aan de Boerhaavelaan. De aanleiding was een ruzie, meldt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer is lichtgewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw zit vast en wordt verhoord.