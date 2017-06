Jørgensen trefzeker voor Denemarken

Nicolai Jørgensen heeft zaterdag voor Denemarken gescoord. De spits van Feyenoord maakte in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan het openingsdoelpunt. Denemarken won de het uitduel met 3-1.

Met dit doelpunt tegen Kazachstan komt Jørgensen op zeven interlandgoals. Voor Denemarken maakten ex-Ajacied Christian Eriksen en Ajax-spits Kasper Dolberg de overige doelpunten.

Het resultaat van de Denen is eventueel van belang voor het Nederlands elftal, ondanks dat Oranje niet in de groep van Denemarken zit. Van de negen groepen gaan alleen de acht beste nummers twee naar de play-offs voor vier WK-tickets. De strijd om de tweede plaats in groep E lijkt tussen Denemarken, Montenegro en Roemenië te gaan. De Deense ploeg heeft net als Nederland na zes wedstrijden tien punten gepakt.

Karim El Ahmadi kwam zaterdag vanwege een blessure niet in actie voor Marokko, dat met 1-0 verloor van Kameroen.