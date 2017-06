Scooterrijder gewond bij botsing met fietser in Rotterdam

De scooterrijder raakte op het fietspad met een fietser in botsing. Foto: MediaTV

Bij een ongeluk tussen een scooter en een fietser in de nacht van zaterdag op zondag in Rotterdam is een man ernstig gewond geraakt. De scooterrijder kwam na de botsing met de fietser ongelukkig terecht en is naar het ziekenhuis vervoerd.

De ongeval gebeurde op het fietspad op de Maasboulevard in het centrum. De fietser raakte daarbij lichtgewond. Het is nog onduidelijk hoe de fietser en scootterrijder er aan toe zijn. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.