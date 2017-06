Auto tussen wal en schip bij Maashaven in Rotterdam

Foto: MediaTV

Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag op het nippertje níet in de Maas beland. Bij het ongeval raakte een inzittende gewond.

De auto kwam bij de Maashaven Noordzijde in Rotterdam tegen een binnenvaartschip tot stilstand, wat voorkwam dat de auto te water raakte. Het schip raakte licht beschadigd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De inzittende is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de persoon gaat, is onbekend.