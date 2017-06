Warner Hahn vertrekt naar Heerenveen

Warner Hahn maakt de overstap naar SC Heerenveen. Maandag ondergaat hij zijn medische keuring en wordt hij in de loop van volgende week gepresenteerd. In Friesland ligt er een meerjarig contract voor hem klaar.

Dit seizoen werd Hahn, nadat hij hersteld was van een slepende knieblessure, een half jaar verhuurd aan Excelsior. In het seizoen 2014-2015 kwam hij op huurbasis uit voor PEC Zwolle, nadat Feyenoord hem had overgenomen van FC Dordrecht.

Hahn speelde nooit een officieel duel voor Feyenoord, dat volgend jaar de beschikking heeft over de keepers Brad Jones, Kenneth Vermeer en Justin Bijlow.