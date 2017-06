Stekje Anne Frankboom wordt verplant in Schiedam

Wereldwijd zijn er zo'n 400 Anne Frankbomen geplant

Een opgekweekt stekje van de Anne Frankboom in Amsterdam is groot genoeg om verplant te worden. De boom is inmiddels enkele meters hoog en komt dit najaar in Schiedam te staan, zo belooft wethouder Alex van Steenderen.

Het stekje is afkomstig van een zaailing van de boom die bij Het Achterhuis stond waar het Joodse meisje Anne Frank en haar familie zich in de Tweede Wereldoorlog schuilhielden voor de Duitse bezetter. Kastanjerot

De kastanjeboom waaide in 2010 om door hevige windstoten, maar was al langere tijd aangetast door kastanjerot. Het stekje komt dus dit najaar in het oudste stadspark van Nederland te staan: De Oude Plantage aan de Tuinlaan viert dit weekend haar 250-jarig bestaan. Wereldwijd 400 bomen

Wereldwijd zijn er zo'n 400 stekjes geplant van de Anne Frankboom, waaronder in de Verenigde Staten. In Papendrecht leeft ook een stukje van de boom voort. De stek van de dode Amsterdamse boom kwam in 2011 naar onze regio op initiatief van Progressief Schiedam-voorman Frank Hamerslag.