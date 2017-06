Vlaardinger bouwt ruim 1600 uur aan Disneykasteel

De grootste Disney-fans van onze regio wonen ongetwijfeld in Vlaardingen. Koos Vuijk bracht met zijn echtgenote Jannie al meer dan 80 keer een bezoek aan een Disney-park.

Eenmaal thuis gekomen bouwde hij de Disney-wereld vervolgens minutieus na. Zijn laatste creatie is het Disneykasteel in Parijs. Hij bouwde er welgeteld 1604 uur aan.

Koos weet dat zo precies, omdat hij zijn bouwuren nauwgezet bijhoudt. Aan half werk doet hij niet. "Als een raam niet precies klopt, gaat het onherroepelijk de vuilnisbak in."

Balpennen

Het enige wat hij koopt zijn de boompjes. De rest wordt allemaal handmatig gefabriceerd in zijn werkkamer. "Zie je deze schoorsteenpijpjes? Gemaakt van balpennen!" Koos werkt op basis van originele tekeningen die hij van het Disneybedrijf ontving. Tekeningen die zeker niet iedereen zomaar krijgt.

Het virus sloeg toe in 1992. Na het zien van een documentaire besloot het gezin een reis naar Amerika te boeken. Eenmaal daar in Disneyland startte de verzameling.

Inmiddels is de woonkamer volledig voorzien van Disney-figuren, borduurwerkjes gemaakt door Jannie en filmposters. In de werkkamer herrijzen inmiddels hele delen van de pretparken.

Verslingerd

Dat het een aparte hobby is voor volwassen mensen beamen Koos en Jannie. "Maar het is zo mooi, we zijn er gewoon aan verslingerd." En zo brengen ze meerdere avonden per week samen door.

Zij maakt prinsessen, muizen met grote oren en licht ontvlambare eenden bordurend. Hij knutselt en bouwt millimeter voor millimeter kastelen, main street en het restaurant van Ratatouille.